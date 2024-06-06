SAKANAQUARIUM 光 ONLINE サカナクション　未開封

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商品詳細
サカナクション ブルーレイ Blu-ray①DISC1Blu-rayDISC1（8/16ライブ本編＋特典映像）②DISC2Blu-rayDISC2（8/15FC限定ライブ本編）③DISC3CD1（8/16のライブ音源前編）④DISC4CD2（8/16のライブ音源後編）⑤オリジナル不織布マスク３枚⑥光ONLINE限定デザインマフラータオル未開封ですが2枚目のように粘着が剥がれかかっているところがあります
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