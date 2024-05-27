藤田幸也(YUKIYA) /独白2001 ARCHIVE CD+詩集　おまけ付

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商品詳細
●収録曲01.壊れたこころ02.希望の石と絶望の花03.sowhite04.AIKa05.哀傷06.TEAR07.Sin～約束の日、絶望の花咲く丘で～08.xxxBLUE#D≒SIRE#JILS#Kαin#幸也 #ユキヤ #YUKIYA#CD#歌集 #アルバム
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