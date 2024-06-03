X JAPAN / DAHLIA TOUR FINAL 完全版 Blu-ray

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商品詳細
XJAPANDAHLIATOURFINAL完全版Blu-ray海外生産品のようです。古い商品ですのでケースやリーフレットに小傷や折れがあります。ディスクに傷はなく再生は問題ありませんでした。エックスROCKJポップブルーレイベストセラーロングセラー
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