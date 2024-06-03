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任天堂 ゲームボーイ 本体 ソフト2本 まとめ売り桃太郎電鉄II
商品番号 W64204974458
商品名

任天堂 ゲームボーイ 本体 ソフト2本 まとめ売り桃太郎電鉄II
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂ゲームボーイの本体とソフトをまとめ売りします。桃太郎電鉄II　ソフト有り取説付き　箱無したまごっちII　ソフト有り取説付き　箱有りBOMBERMAN　ソフト無し　取説と箱有り●お値引き・発送方法の変更はいたしかねます●メンテナンスは行っていませんのでジャンク品と致します。修理が出来る方いかがでしょうか。音もきれいに出ますが、液晶の画面多少見づらい感じです。ソフトは綺麗です！中古品の為、汚れや傷が目立ちます。こちらでは完全にきれいには出来ませんので予めご了承ください。あくまで中古品の自宅保管であることとても古いものであることをご理解の上ご購入ください。※電池なしです。#昭和レトロ#任天堂#Nintendo#GAMEBOY
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