KORG コルグ　シンセサイザー用ハードケース

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ご覧頂きありがとうございます(^^)シンセサイザー01/wpro用ハードケースシンセサイザー01/wproも出品してるので在庫があれば同時購入も如何でしょうか？商品についてKORGコルグシンセサイザー用ハードケース現在では生産されておらず非常に貴重な商品です。内寸法約横126cm奥行34cm付属品は本体のみになります。傷や汚れ使用感がはございます。一点物になりますので早い者勝ちでお願い致します発送について商品に適した梱包でお届け致します。※神経質な方や細かい事を気にされる方のご購入（または入札）または購入後のご質問はご遠慮願います。必ず購入前に付属品の有無等を確認した上でのご購入を（双方トラブル防止の観点から）宜しくお願い致します。※すり替え等防止の為、返品交換はお断りさせて頂きます。#シンセサイザー#鍵盤用ケース#コルグ#ハードケース