テイラー・スウィフト直筆サイン入り超 特大写真‥⑨

グラミー賞受賞アーチスト…グラミー賞に32回ノミネートされ10回の受賞…最優秀アルバム賞を史上最年少(20歳と49日)で獲得したアーチスト…テイラー・スウィフト…直筆サイン入り超大型フォト…TaylorSwift新品…極美品…撮影時のみ開封約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。※お値引きはできません…アメリカ出身…シンガーソングライター…女優…こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。



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