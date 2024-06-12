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無線工学ハンドブック 第1版10刷
商品番号 H52932159572
商品名

無線工学ハンドブック 第1版10刷
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和36年発行の「無線工学ハンドブック」オーム社第1版10刷（おそらく）です。かなり古い物なので相応の経年劣化や汚れがありますが年代の割には状態は悪くないと思います。ビニールカバーに折れクセあり、内部に少し角折れあり。外箱は変色や表面の破れなどありますが強度はしっかりしています。ざっと内部を確認した所、書き込みは確認できませんでしたが見落としの可能性はあります。✅カメラの具合で色合いが多少変化している場合があります✅即購入・無言購入OK✅他サイトへも出品しているため入れ違いで売り切れてしまう場合がありますのでご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/composite703354.html
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