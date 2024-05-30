大乱闘スマッシュブラザーズ スマブラ スペシャル Switch ソフト

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大乱闘スマッシュブラザーズスマブラスペシャルSwitchソフト新品で購入し、一度30分位プレイしました。その後暗所にて保管しておりました。✤発送時はプチプチ付きの封筒に入れて発送致します。✤喫煙者、ペット無しです。✤即購入OKです。ほとんど未使用に近いですが、素人保管のためご理解頂ける方の購入をよろしくお願い致します。