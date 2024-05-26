ポケモン　スカーレット×バイオレット　ダブルパック　新品未開封

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箱から出してない新品の物です。購入したものの遊ぶ時間がなく押し入れに閉まってたので出品します。ダブルパックなのでスカーレットとバイオレットのソフト２つになります。即購入可 断捨離品 梱包済みの為、追加のお写真はできませんのでご判断ご理解ご了承の上でご購入よろしくお願いします。#ポケモン#Switch