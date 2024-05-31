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カーブドソプラノサックス　アンティグア
商品番号 L62246371872
商品名

カーブドソプラノサックス　アンティグア
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SELMERを扱う野中貿易のアンティグア「エルドンシリーズ」のカーブドソプラノサックスです。メーカー希望小売価格¥144,000（税抜）マウスピース、リガチャー、キャップ、ストラップは付属しません管体には、使用に伴う傷や磨き傷などが御座います、あくまでもユーズド品ですので、ご理解のうえご購入検討お願い致します。多少のお値段交渉は受付ますが、お断りする事もございます。種類...サックス
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