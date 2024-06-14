psp版　ぼくのなつやすみポータブル公式ガイドブック　1,2セット

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商品詳細
「ぼくのなつやすみポータブル2ナゾナゾ姉妹と沈没船の秘密!公式ガイドブック」ファミ通書籍編集部定価:￥1600#ファミ通書籍編集部#本#生活／諸芸・娯楽psp版 ぼくのなつやすみ 1.2の攻略本です。2冊セットです。ともに帯、ハガキつきです。1の方の表カバーに微細な破れ、僅かなシミが見受けられます。その他には目立った劣化ありません。
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