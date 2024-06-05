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商品詳細
ベーゼンドルファー創業175周年記念誌「Bosendorfer:ALivingLegend」JohannesKunz著2002年MoldenVerlag,ViennaAustria◆◆内容◆◆「スタインウェイ」「ベヒシュタイン」と並んで世界三大ピアノのひとつ「ベーゼンドルファー」本書はベーゼンドルファー創業175周年を機に刊行された記念誌19世紀音楽の中心地ウィーンの解説、ベーゼンドルファー社の創業者であるイグナツ・ベーゼンドルファーのパーソナリティー、1828年から2002年までの会社の歴史および将来の展望について書かれています。また800枚にもおよぶ写真のなかにはベーゼンドルファーの製造工程。そして偉大なピアニストたちがベーゼンドルファー社にあてたメッセージが掲載★ベーゼンドルファーの記念誌・社史は国内海外問わず、現在入手するのは困難かと思います◆◆仕様◆◆洋書英語・ドイツ語ピアノ写真集社史記念誌函付ハードカバー27x27cm216ページ◆◆状態◆◆函に経年による薄スレ書籍本体使用感少なく良好#本#鍵盤#記念誌#ピアノ#ベーゼンドルファー
http://narcologia.ru/goods/financier176160.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring98396.html
http://narcologia.ru/goods/revamp135222.html
ベーゼンドルファー 創業175周年 記念誌「Bosendorfer」ピアノ ...
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ベーゼンドルファー 創業175周年 記念誌「Bosendorfer」ピアノ 宅配 ...
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ベーゼンドルファー 創業175周年 記念誌「Bosendorfer」ピアノ 宅配 ...
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