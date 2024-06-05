イッジ ITZY IT'z ME　ME ver. 初回特典付き　新品未開封

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ITZYの2枚目ミニアルバム『IT'zME』のMEver。新品未開封品。希少な初回特典お付けします。コメントなし即購入歓迎です。(^^)他にもiTZYのアルバム出品中です。#takiイッジでご検索下さい♪＜仕様＞-フォトブック(80P/バージョン別/150×210mm)-フレーム・スリーヴ(バージョン別/150×210mm)-カバー・ポストカード1枚(全6種中1種ランダム/バージョン共/150×210mm)-フォトカード2枚(全25種中2種ランダム/バージョン共通/55×85mm)＜収録曲＞1.WANNABE2.TINGTINGTINGwithOliverHeldens3.THAT'SANONO4.NOBODYLIKEYOU5.YOUMAKEME6.IDON'TWANNADANCE7.24HRS#ITZY#ITzME#イッジ#takiイッジ