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ロックマンエグゼ バトルチップ ナビチップ
商品番号 K12259235510
商品名

ロックマンエグゼ バトルチップ ナビチップ
ブランド名 ロックマン
特別価格 税込 7,155 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロックマンのナビチップのセットになります。数十年前のもので、クローゼットに保管してました。神経質な方はご遠慮ください。動作は未確認です。
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