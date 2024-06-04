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猿の惑星 PLANET OF THE APES 洋書3作 1960-70年発行
商品番号 J38084646850
商品名

猿の惑星 PLANET OF THE APES 洋書3作 1960-70年発行
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 4,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【商品内容】洋書3冊セット「猿の惑星」(PLANETOFTHEAPES)仕様：ペーパーバックPB製造年：1968年発行「続・猿の惑星」(BENEATHTHEPLANETOFTHEAPES)仕様：ペーパーバックPB製造年：1970年発行「最後の猿の惑星」(BATTLEFORTHEPLANETOFTHEAPES)仕様：ペーパーバックPB製造年：1973年発行絶版・希少本・プレミア本【商品状態】経年劣化の為、カバーに軽いイタミ、本文全体にヤケがあります。状態は画像を参照ください。シュリンク包装保管しております。大変貴重な初版本です。コレクションにいかがでしょうか？この機会に是非。どうぞ宜しくお願いします。※他にも、コレクションアイテム等を多数出品してますので、下記よりご覧下さい。#HOTT_collection↓全商品はこちら↓#HOTT注）他サイトでも本商品を出品中ですので、売れた際は削除させて頂きます。何卒ご容赦下さい。#猿の惑星#PLANET_OF_THE_APES#映画#洋書#ペーパーブック#絶版#70s#60s#ヴィンテージ#ビンテージ#希少本#コレクション#アベイシングエイプ#ape#fashion#NIGO#プレミア
http://narcologia.ru/goods/interconnect530870.html
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