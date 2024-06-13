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【レア美品】カプコン スーパーファミコン　ロックマン＆フォルテ　箱説・ハガキ付
商品番号 L56459719189
商品名

【レア美品】カプコン スーパーファミコン　ロックマン＆フォルテ　箱説・ハガキ付
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 7,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本品をご覧いただき誠にありがとうございます。こちらは、スーパーファミコン　ロックマン＆フォルテ　ソフトです。◯内容箱及び内箱、ハガキ付です。また、説明書もあります。◯状態目立った汚れ、傷等はなく綺麗です。
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