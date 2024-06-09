VISIONAIRE NO.26 FANTASY 貴重　シュリンク包装未開封

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商品詳細
エルメスヴィジョネア#26Fantasy素材:紙Size:約)直径:33cm付属品:箱/マスク商品状態:未開封新品1991年にNY発のア-トヴィジュアルマガジン。「ヴィジョネア」NO.26はとエルメスとのコラボによる円形フォ-マット。テーマは「FANTASY(幻想)」ラウンドケースにはエルメス製の仮面舞踏会マスクと36枚のラウンドシートが収められています。1998年世界限定6000部のみの発行で一つ一つにナンバーリングされています。エルメスフリークにとっては、レア-コレクションとして収集しておきたい逸品です。未開封商品です。非常に割安です。#Hermes#premium#rare#artist#エルメス#プレミア#ヴィジョネア#ア-ティスト#レア-
http://narcologia.ru/goods/financier763460.html
http://narcologia.ru/goods/waveform730917.html
http://narcologia.ru/goods/approximate745320.html
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