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ニンテンドーnew3DSLL メタリックブルー
商品番号 K85941843325
商品名

ニンテンドーnew3DSLL メタリックブルー
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ不可外観→画像のような傷があります画面→上画面多少の傷あり　下画面保護フィルム貼ってます。剥がせば綺麗だと思いますが　剥がしてないので正確な状態はわからないですタッチペン　ありsdカード　あり充電器　　　あり中箱なし★動作確認ずみ★画像のカセットは読み込み動作確認用のため　おつけできません検索用A3任天堂　ニンテンドー　nintendo3DSDSソフト　カセット　本体New3DSII2DSLL
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