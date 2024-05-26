ニンテンドーnew3DSLL メタリックブルー

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値下げ不可外観→画像のような傷があります画面→上画面多少の傷あり 下画面保護フィルム貼ってます。剥がせば綺麗だと思いますが 剥がしてないので正確な状態はわからないですタッチペン ありsdカード あり充電器 あり中箱なし★動作確認ずみ★画像のカセットは読み込み動作確認用のため おつけできません検索用A3任天堂 ニンテンドー nintendo3DSDSソフト カセット 本体New3DSII2DSLL