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専用　Deshabillz \
商品番号 T15487856599
商品名

専用　Deshabillz \"神従者 + 精神離脱者\" 再発盤
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用です。＋La'Mule浮遊月KneuklidRomanceChain説明文コピー禁止。代理購入業者の購入禁忌。Nooverseasshippingisavailable.2000年に発売された神従者の再発盤と、2002年に発売された精神離脱者の再発盤です。前者はエナメルレコードからリリースされ、一曲追加があります。帯にケース爪挟み痕、ブックレットに汚れあり。後者はINDIESSUMMITHISTORYというFree-Will系列の企画にて簡易的な作りでリリースされました。Ｖ系ブームが終わった頃にひっそりと出されたのであまり出回ってません。帯やジャケットなどにダメージあり。おまけとしてオムニバスのforbiddenVol.1(ジャンク品・ブックレット欠品)をおつけいたします。Deshabillzを始めBAISERやCASCADEやSHAZNAが収録されています。ヴィジュアル系デモテープDomestic+Childインディーズサミットヒストリー覇叉羅-Vasalla-ジョリーピックルスMercuro地獄の季節地獄絵送料込みです。
http://narcologia.ru/goods/subtropical775001.html
http://narcologia.ru/goods/kindness798205.html
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