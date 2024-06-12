専用　Deshabillz \

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Deshabillz - 神従者 | Releases | Discogs



Deshabillz - 精神離脱者 | Releases | Discogs



神従者[ボーナストラック収録再発盤 廃盤]／Deshabillz｜原価マーケット



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専用です。＋La'Mule浮遊月KneuklidRomanceChain説明文コピー禁止。代理購入業者の購入禁忌。Nooverseasshippingisavailable.2000年に発売された神従者の再発盤と、2002年に発売された精神離脱者の再発盤です。前者はエナメルレコードからリリースされ、一曲追加があります。帯にケース爪挟み痕、ブックレットに汚れあり。後者はINDIESSUMMITHISTORYというFree-Will系列の企画にて簡易的な作りでリリースされました。Ｖ系ブームが終わった頃にひっそりと出されたのであまり出回ってません。帯やジャケットなどにダメージあり。おまけとしてオムニバスのforbiddenVol.1(ジャンク品・ブックレット欠品)をおつけいたします。Deshabillzを始めBAISERやCASCADEやSHAZNAが収録されています。ヴィジュアル系デモテープDomestic+Childインディーズサミットヒストリー覇叉羅-Vasalla-ジョリーピックルスMercuro地獄の季節地獄絵送料込みです。