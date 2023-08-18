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山口百恵　大パネル
商品番号 S81930006353
商品名

山口百恵　大パネル
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···公式写真山口百恵　ポスターパネルです。サイズは70✖️50のビックサイズです。古いものなのでパネル周りにスレやビニールのめくれがありますが、年代を感じさせていいと思います。値段交渉ありです。
http://narcologia.ru/goods/monophonic636812.html
http://narcologia.ru/goods/calling973050.html
http://narcologia.ru/goods/ordering892279.html
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