母のための中学受験講座 ライト￼版 河村京子 母学アカデミー ...

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母学アカデミー川村京子先生￼\u003c\u003cオンライン・音声で学ぶ！『母のための中学受験講座』\u003e\u003e動画の教材です。￼テキストに動画の視聴方法￼が記載されていますので、繰り返し視聴が可能です。テキストにはワークがついており、書き込みはしていませんので、￼ワークもきれいな状態でお使いいただけます。￼表紙にシワが少々ありますが￼、中身の書き込みや汚れはありません。カリキュラムは下記の通りです。第1章：中学受験の基礎知識・受験の動向・受験の変化・偏差値の謎第4章：子どもの受験生活・習い事との両立・学校との両立・塾の宿題・塾の授業の受け方・テストの利用法・自習室の使い方・親が気をつけること第5章：勉強法・進学塾・家庭教師・個別塾（メリット・デメリット）・自宅学習（必要なもの・メリット・デメリット）・暗記・難しい問題・わからない問題・集中力・今期第6章：母のマインド・マインドの整え方・情報源を作る・テストが悪かった時の声かけ・ピンチの乗り越え方・不合格の時の乗り越え方・わが子を信じる・中学受験で人生は決まる？決まらない？★ライト版★「塾はすでに決まっている」「志望校はすでに決まっている」方のために、「お母さんのすべきこと」に重きを置いた「ライト版」の講座です。