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- 掛軸 清華『紫藤に寿帯鳥 花鳥図』中国画 絹本 肉筆 掛け軸 a11107
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商品詳細
■■■商品説明■■■見事に咲いた紫藤の枝に羽を休める尾長の美しい寿帯鳥(じゅたいちょう)を描いたこの図からは、華やかな印象を受けます。この鳥は、中国からヒマラヤにかけて、平地から山岳地帯まで広く生息していて森林に棲んでおり、庭園など人家の辺りまで現れることも少なくないといいます。一度つがいになると一生添い遂げることから、夫婦円満の象徴とされています。※寿帯鳥は尾長鳥のことで、帯鳥ともいう、別名は練鵲です。＜状態＞経年の汚れ、シミ、スレがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約166cm幅約60cm
http://narcologia.ru/goods/subtropical358101.html
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掛軸 清華『紫藤に寿帯鳥 花鳥図』中国画 絹本 肉筆 掛け軸 a11107
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掛軸 清華『紫藤に寿帯鳥 花鳥図』中国画 絹本 肉筆 掛け軸 a11107 | フリマアプリ ラクマ
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