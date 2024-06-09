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液晶美品 完動品 3DS 本体 ミスティピンク 付属品完備 大容量SD 送料無料
商品番号 X19818945978
商品名

液晶美品 完動品 3DS 本体 ミスティピンク 付属品完備 大容量SD 送料無料
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【セット内容】・3DS本体ミスティピンク・充電器・タッチペン・SDカード◉全動作確認済み◉初期セッティング済み◉クリーニング済み◉コメント無し即購入可【本体外装状態】・表裏両面及び四隅に傷や細かな擦り傷等があります。【本体内装状態】・上下液晶表示部分に目立った傷はありません。・液晶の発色は良好です。【オプション】※ご購入前にコメントください。・SDカード無し-100円・充電器無し-100円・充電台+300円・ソフト※全てパッケージ無しとびだせどうぶつの森+800円マリオカート7+800円大乱闘スマッシュブラザーズ+800円　NEWスーパーマリオブラザーズ2+800円【発送方法】・ゆうパケット(着日指定不可)になります。　※防水対策をし、緩衝材で梱包致します。　※金額そのままでネコポスへの変更も可能。　※+300円でヤマト宅急便(着日指定可能)に　　変更致します。【注意事項】・中古品につき、神経質な方や完璧を求める方は　ご購入をお控えください。・画像②のソフトはセットには含まれません。ご不明点等はお気軽にご質問ください。他にも出品しておりますので是非ご覧ください。→#ぽんた3DS#任天堂#ゲーム#GAME#3DS#本体#ぽんた3DS
http://narcologia.ru/goods/reboot364236.html
http://narcologia.ru/goods/ordering997379.html
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