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SONY PlayStation4 CUH-2000A 箱付き　ジャンク
商品番号 J75883866827
商品名

SONY PlayStation4 CUH-2000A 箱付き　ジャンク
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ご覧頂きありがとうご　ございます✰【商品説明】SONYPlayStation4CUH-2000A　箱付き　ジャンクになります。本体に割れヒビなどは有りません。付属品など映っている物もが全てです。HDDは抜いてます。詳細は画像でご確認下い。発送はプチプチ包装、段ボール、封筒などの梱包で発送になります。中古品、新品ともに画像で良く確認の上ご購入下さい。神経質な方はお止め下さい。宜しくお願いします。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY#プレイステーション
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