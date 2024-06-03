Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック

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ご覧いただきありがとうございます。【内容】Newニンテンドー3DSLLメタリックブラックFW:11.13.0-45J以上です。※検品用のソフトなど付属しませんのでご注意ください。【状態】総合【B】動作【B】初期化済。モンスターハンター3Ｇのソフトを使用し下記動作確認済です。Lボタンの反応が悪いです。（強く押さないと反応しません）スティック十字キー各ボタン左右スピーカー音量調整タッチパネル反応カメラ起動充電器接続WiFi接続本体【Ｂ】表面、ボタン周りキレイです。裏面、細かいキズがいくつもあります。画面【A】上部液晶、下部液晶、キズはありません。フィルムが貼っていません。【N新品】【S未使用に近い】【A非常に良い】【B良い】【C可】【D少し悪い】【E悪い】※個人的な主観でランク分けしています。※状態はあくまで素人検品、個人の主観となります。※記載にないスレ、キズ、汚れなどある可能性ありますが、ご容赦ください。※記載事項をよく読んで頂いた上でご購入をお願い致します。※商品のすり替え対策としてシリアルナンバーは控えています。【発送】通常、購入から翌日には発送いたします。匿名配送らくらくメルカリ便でネコポスでの発送です。丁寧に梱包し、発送させて頂きます。ご不安な方は＋300円で宅急便コンパクトへの変更も可能です。ゆうゆうメルカリ便で送って欲しい等のご希望やご不明点等ございましたらお気軽にコメントして下さい。他サイトにも出品しているため、予告なく削除する場合があります。購入が重なった場合は早く買っていただいた方を優先させていただきます。よろしくお願い致します。☆匿名配送☆☆送料込み☆☆即購入OK☆#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS