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八木勇征　ぬいぐるみ　２個セット
商品番号 O16420878988
商品名

八木勇征　ぬいぐるみ　２個セット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入可】FANTASTICS×MINIONミニぬいぐるみ〜コスプレデザイン　Ver.2　八木勇征FANTASTICS×MINIONミニぬいぐるみ〜着ぐるみデザイン　Ver.2　八木勇征上記の２体セットとなります。写真の子をお送り致します。アミューズメント　プライズ品となりますので、初期傷等ご了承のうえご購入ください。※値下げ交渉不可#FANTASTICS#FANTASTICSfromEXILETRIBE#八木勇征　#ミニオン
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