八木勇征　ぬいぐるみ　２個セット

【即購入可】FANTASTICS×MINIONミニぬいぐるみ〜コスプレデザイン Ver.2 八木勇征FANTASTICS×MINIONミニぬいぐるみ〜着ぐるみデザイン Ver.2 八木勇征上記の２体セットとなります。写真の子をお送り致します。アミューズメント プライズ品となりますので、初期傷等ご了承のうえご購入ください。※値下げ交渉不可#FANTASTICS#FANTASTICSfromEXILETRIBE#八木勇征 #ミニオン



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