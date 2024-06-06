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- アイスジュエルズ vol.8、KISS\u0026CRY 3冊
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商品詳細
「アイスジュエルズvol.8」定価：￥1700＋税「KISS\u0026CRY氷上の美しき勇者たち日本男子フィギュアスケートTVで応援!BOOK」〔2016-2017総括 2017-2018シーズン展望号〕定価：￥1600＋税「KISS\u0026CRY氷上の美しき勇者＆女神たち平昌冬季オリンピックをTVで全力応援!BOOK」定価：￥907＋税細かな傷や擦れが多少ありますが、目立った傷や汚れはなく美品です。購入後、一度も読まずに自宅で保管していました。素人保管のため、ご了承の上ご購入をお願いいたします。※バラ売り不可※返品不可のため、神経質な方はご購入をお控えください。#本#生活／体育・スポーツ#羽生結弦#フィギュアスケート#アイスジュエルズ#キスアンドクライ
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