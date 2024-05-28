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ゴジラ　クロミュームポスターコレクション
商品番号 K12376742376
商品名

ゴジラ　クロミュームポスターコレクション
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何年前のか分かりませんが自宅でずっと飾ってました。珍しい商品だと思います?ビニールから中は出していませんがビニールの所は劣化で少し破れています。写真の方で判断はよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cotton299161.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis700944.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant995382.html
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