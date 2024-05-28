八木勇征 まとめ売り セット①

ご覧頂きありがとうございます！八木勇征まとめ売りセット① 全て新品未開封です。袋の折れ等はご了承下さい。缶バッジ、クリアチャーム、などなど。かぶりありです。お写真を見てご判断下さいませ。最終ページのように専用箱にて発送致します。まとめ売り価格でお安くしております。その為バラ売りはご遠慮下さいませ。宜しくお願い致します(*^^*)ヤギッコリー瀬口黎弥木村慧人八木勇征中島颯太世界佐藤大樹澤本夏輝堀夏喜中尾翔太FANTASTICSEXILE



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