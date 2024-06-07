ニンテンドー3DS LL ホワイト

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・2012年に新品購入、2015年にスライドパッドを任天堂公式で交換済み。 総使用期間は4年程です。・両画面ともフィルムを貼っていたため傷はありません。 外装には目立たない細かい傷あり。・タッチペンに黄ばみあり・スライドパッドの上のあたりに塗装剥げあり（画像6）・背面蓋に若干の浮きあり（画像7）・各ボタン動作、タッチ動作、3D表示、カード読み込み、カメラ、充電、通信問題ありません。 イヤホンジャックのみ手元にイヤホンが無く確認できておりません。●内容・本体・16GBSDカード・アダプタ・取扱説明書・ARカード・元箱別で出品しているソフトとセットでご購入の場合1000円お値引きいたします。専用にした上で同梱しますので、コメントでお知らせください。「ニンテンドー3DSLLホワイト」任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS