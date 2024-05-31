ロバート・キヨサキ関連書籍１０冊+ファイナンシャルインテリジェンス教材セット

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商品詳細
ロバート・キヨサキ関連書籍１０冊ファイナンシャル インテリジェンス【CD12枚\u0026テキスト】テキストケースに、破損箇所やダメージがあります。CDに細かいキズがあります。本に多少のスレや汚れがあります。書き込みやCDの欠品はありません。中古商品に理解いただける方よろしくお願いします。#ロバートキヨサキ #金持ち父さん貧乏父さん#ファイナンシャルインテリジェンス#ドナルドトランプ #シャロンレクター#ブレアシンガー
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http://narcologia.ru/goods/peroration793915.html
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