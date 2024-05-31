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ロバート・キヨサキ関連書籍１０冊+ファイナンシャルインテリジェンス教材セット
商品番号 K38461406456
商品名

ロバート・キヨサキ関連書籍１０冊+ファイナンシャルインテリジェンス教材セット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロバート・キヨサキ関連書籍１０冊ファイナンシャル　インテリジェンス【CD12枚\u0026テキスト】テキストケースに、破損箇所やダメージがあります。CDに細かいキズがあります。本に多少のスレや汚れがあります。書き込みやCDの欠品はありません。中古商品に理解いただける方よろしくお願いします。#ロバートキヨサキ　#金持ち父さん貧乏父さん#ファイナンシャルインテリジェンス#ドナルドトランプ　#シャロンレクター#ブレアシンガー
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