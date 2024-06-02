YOSHIKIMONO マスク ヨシキモノ　XJAPAN　YOSHIKI　赤×黒

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商品詳細
ヨシキモノ シルクマスク出品いたします。新品未開封未使用です。赤薔薇に黒紐です。この機会にいかがでしょうか。以下引用です。マスクの素材は表地にシルク、裏地にポリエステルを採用。市販のマスク用フィルターが挿入できるポケットをマスクの内側に施した。長めの耳紐にはアジャスターが付けられており、長さの調整が可能。デザインはヨシキモノを象徴する薔薇をモチーフに、赤バラ、青バラ、黒バラ、白バラの4種類を揃え、それぞれ黒紐と赤紐の計8パターンを展開している。YOSHIKIMONOヨシキモノXJAPANXJAPANTHELASTROCKSTARS
http://narcologia.ru/goods/preference444138.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic641637.html
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