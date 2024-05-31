StephenVoltz著「AmazingScience―驚きのエンターテインメントサイエンス工作25」になります。「本書は、YouTubeで大きな話題を集めた「コーラ＆メントス」間欠泉の動画を作成したチームによる25の科学実験・工作を集めた書籍です。本書の特徴は、人をあっと驚かせるような素晴らしいトリックと、「なぜそうなるのか」に関する科学的な説明を両立していること。その内容は、コーラ＆メントス間欠泉の方法と原理はもちろんのこと、その発展形のコーラ＆メントス駆動ミニロケットカー、大量の付箋紙で作る「滝」や、永久に飛び続ける紙飛行機、風船を通り抜ける針、空気砲、ブロワーで作るホバークラフトなど、簡単なものから大がかりなものまで皆で楽しめる実験が25本。ほとんどの実験・工作は、すぐに手に入る文具や日用品が主な材料なので、気軽に試せることも大きな魅力です。」（アマゾンより）すでに絶版でアマゾンの中古で4997円（送料抜き）します。こちらの価格は送料込みとなります。ほとんど読んでいませんので本自体はきれいです。ただし、素人保管につき神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。



Amazing Science ―驚きのエンターテインメントサイエンス工作25 (Make:PROJECTS)



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