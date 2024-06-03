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【CD】お宝ザクザク？ 17点セット
商品番号 X39519531554
商品名

【CD】お宝ザクザク？ 17点セット
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,042 円
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商品詳細

＊CDやDVDを2セット限定でまとめ買いOKです400〜500円割引可＊AICT-10501999鈴木亜美,SAAPCA-1511996KIX・S,GORGEOUSAVCD-172162003BoA,VALENTIAVCD-304712003Ruppina,FAITH/ThousandLightsFLCF-35741995中島優子,HERECOMETHEGiRLSFLCF-36181996中島優子,Cheerio(チェリオ)GZCA-10572001愛内里菜,BeHappyGZCA-50012001倉木麻衣,PerfectCrimePCCA-003581992FAIRCHILD,WPCCA-003851992堀川早苗,DearYouPCCA-003881992瀬能あづさ,CrystalEyesPCCA-013651999八反安未果,AutumnBreezePCCA-020502004KING,DEARMYFRIENDSSRCL-35041996小林恵,華～hana～slowlyButSurelSRCL-43681998thebrilliantgreen,thebrilliantgreenSRCL-50392001ポルノグラフィティ,foo?TOCT-93751996ビビアン・スー,天使・想(Xiang)家に眠っていたCDを放出しています。時間の都合により再生及び盤面確認ができておりません。保存状態は悪くは無いので，再生できないことはないと思いますが現品だけなので再生できなくても交換等は難しいのでその旨ご理解ください。商品状態：中古発送方法：ゆうゆうメルカリ便不慣れなため発送まで４〜７日としておりますが梱包出来次第速やかに発送します。#CD#鈴木亜美#KIX・S#BoA#Ruppina#中島優子#愛内里菜#倉木麻衣#FAIRCHILD#堀川早苗#八反安未果#KING#小林恵#thebrilliantgreen#ポルノグラフィティ#ビビアン・スー
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