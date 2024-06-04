TURKEY　READY SHAKE　アルバムCD

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【商品内容】TURKEY READYSHAKE アルバムCD札幌のロカビリーシーン代表格である、TURKYがネオ・ロカ・シーンに新風を巻き起こす名盤を発表!!!TURKY節ともい得る巻く切ない恋の歌をモータウン調のビートに乗せ歌い上げ、大人も子供も関係なくロカビリーで踊れるダンスナンバーで揺らし、カウボーイの陽気な宴をイメージしたダンスナンバー「PARTY」で締めくくる。【商品状態】★帯付き美品全体的に目立つ傷、汚れ等ない美品ですが中古品につき多少の擦れ等はご了承下さい。盤面良好。出品にあたり再生確認済みです。【収録曲】1READYSHAKE2FREEDOM3LET’SSING4EASTERNWESTERN5SHOOTINGSTAR6OLDTOWN7CLOCKWORK8EVERYTHINGISALLRIGHT9SHOOTAWORD10ダンスは悪魔と11CHRISTMASROCK12YOU’RETHEONE13I□BOOGIE14PARTY【発送方法】OPP袋で梱包し、プチプチ封筒に入れてネコポスで発送致します。KENTO'Sケントスオールディーズロックンロールロカビリーネオロカビリーストレイキャッツ札幌ロカビリーフィフティーズ50sキャロルクールスCOOLSマックショウMACKSHOWジェームス藤木岩川浩二~OLDIESBUTGOODIES\"fromNAGOYAKENTO'S~gemiIIwithREVELSLIVESHOW~アメリカングラフィティ矢沢永吉