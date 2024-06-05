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不確定性下の意思決定 マイケル・J・コッヘンダーファー
商品番号 O66267283692
商品名

不確定性下の意思決定 マイケル・J・コッヘンダーファー
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,166 円
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商品詳細

不確定性下の意思決定マイケル・J・コッヘンダーファーMykelJ.Kochenderfer繁桝算男／監訳　本村陽一／監訳　麻生英樹／訳　大西正輝／訳　河本満／訳　古野公紀／訳　繁桝算男／訳　高橋達二／訳　中島秀之／訳　宮澤芳光／訳　本村陽一／訳　山崎啓介／訳共立出版美品です。帯付きです。カバー上部に僅かにスレあり。非常に状態が良いです。2020年6月初版発行
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