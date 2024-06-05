不確定性下の意思決定 マイケル・J・コッヘンダーファー ...

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商品詳細
不確定性下の意思決定マイケル・J・コッヘンダーファーMykelJ.Kochenderfer繁桝算男／監訳 本村陽一／監訳 麻生英樹／訳 大西正輝／訳 河本満／訳 古野公紀／訳 繁桝算男／訳 高橋達二／訳 中島秀之／訳 宮澤芳光／訳 本村陽一／訳 山崎啓介／訳共立出版美品です。帯付きです。カバー上部に僅かにスレあり。非常に状態が良いです。2020年6月初版発行
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