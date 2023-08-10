Pack-In-Video VORTEX ボルテックス 箱説明書あり



動作確認済】VORTEX スーパーファミコン - 家庭用ゲームソフト



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Pack-In-VideoVORTEXボルテックス箱説明書ありゲーム機本体種類:スーパーファミコン据置タイプ※配送は本州のみになります。沖縄、北海道は除きます。沖縄、北海道の方が落札された場合は落札者都合でキャンセルとなります。Pack-In-VideoVORTEXボルテックス箱説明書あり汚れなどは写真を見てご納得された方のみご購入くださいませ。購入後の返品は受け付け致しません、ご了承頂いた方のみご購入ください。傷や汚れを気になさる方はご入札をお控えください。良く写真を見て納得されたらご購入ください。説明文以外にもキズ等はあるかもしれませんが、購入後にそれらの理由による返品は受付致しません。ご了承頂いた方のみご購入ください。ご理解あるかた、到着後、すぐに受取確認をして頂ける方、よろしくお願い致します。#すり替え防止の為、シリアルは控えさせて頂きます。※配送は、クロネコヤマトコンパクト便の予定です。#ファミコン#ファミリーコンピュータ#FC#スーパーファミコン#スーファミ#PCエンジン#PCENGINE#PC-ENGINE#CDROM2#CDROMROM#メガドライブ#MEGADRIVE2#メガドラ#PlayStation#プレイステーション#ゲームボーイ#ポケットモンスター 青