糸大八 「金華山からの眺め」名作 絵 油絵 油彩絵 有名

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糸大八の油絵「金華山からの眺め」です。幾年による擦れや汚れ等ありますが、全体的に良い状態です。額寸法・・・縦約64㎝・横約71.2㎝画寸法・・・縦約44.3㎝・横約52.1㎝糸大八 略歴北海道/昭和12年無所属、個展30数回、日本画廊協会展奨励賞現代異色作家展他出品、外遊2本名伊藤邦男古い物なので、神経質な方はご遠慮下さい。画像をよくご確認のうえご購入おねがいいたします。即購入OKです。直接引き取り大歓迎！直接引き取りの場合、送料、手数料を引かせていただき（¥5,000）になります。何かご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。配送方法未定になっていますが、佐川急便を使用いたします。佐川急便と提携しています。佐川急便でお送りした方がお安くできるためです。匿名配送希望の方は購入前にコメントください。ご対応致します。よろしくお願い致します。その他家具インテリア雑貨アンティークアメリカ雑貨楽器古着食器ブランドビンテージレア物など色々出品しております。是非ご覧ください!!スリフトストアリット#スリフトストアリット