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パズルゲームで楽しむ写像類群入門　/ 阿原 一志 / 逆井 卓也
商品番号 U39495131124
商品名

パズルゲームで楽しむ写像類群入門　/ 阿原 一志 / 逆井 卓也
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

書き込みはありません．「パズルゲームで楽しむ写像類群入門」阿原一志/逆井卓也トポロジー的な考え方を用いたパズルゲーム「てるあき」を出発点に、数学のさまざまな場面で登場する「写像類群」を紹介する。目次第1章　パズルゲームてるあき第2章「写像」・「類」・「群」第3章　曲面と曲線第4章　曲面の写像類群第5章　デーン-リコリッシュの定理第6章　1次元ホモロジー群第7章　曲面の1次元ホモロジー群第8章　トーラスの写像類群第9章　リコリッシュの定理とその証明第10章　リコリッシュの定理でてるあきを解く第11章　リコリッシュの生成元と組み紐第12章　シンプレクティック表現とトレリ群第13章　基本群第14章　デーン-ニールセンの定理第15章　写像類群とトポロジー#阿原一志#阿原_一志#逆井卓也#逆井_卓也#本#自然／数学
http://narcologia.ru/goods/passivity217683.html
http://narcologia.ru/goods/composite333454.html
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