パズルゲームで楽しむ写像類群入門　/ 阿原 一志 / 逆井 卓也



パズルゲームで楽しむ写像類群入門



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計算量クラスとアルゴリズム - pzdc



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書き込みはありません．「パズルゲームで楽しむ写像類群入門」阿原一志/逆井卓也トポロジー的な考え方を用いたパズルゲーム「てるあき」を出発点に、数学のさまざまな場面で登場する「写像類群」を紹介する。目次第1章 パズルゲームてるあき第2章「写像」・「類」・「群」第3章 曲面と曲線第4章 曲面の写像類群第5章 デーン-リコリッシュの定理第6章 1次元ホモロジー群第7章 曲面の1次元ホモロジー群第8章 トーラスの写像類群第9章 リコリッシュの定理とその証明第10章 リコリッシュの定理でてるあきを解く第11章 リコリッシュの生成元と組み紐第12章 シンプレクティック表現とトレリ群第13章 基本群第14章 デーン-ニールセンの定理第15章 写像類群とトポロジー#阿原一志#阿原_一志#逆井卓也#逆井_卓也#本#自然／数学