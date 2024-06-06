茶道具 古物品 赤絵八角水指 西村徳泉

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ご覧いただきありがとうございます。茶道具古物品赤絵八角水指西村徳泉です。重みがありしっかりとした水指です。サイズ:高さ約16.5センチ、直径約15.3センチ写真をご覧の上ご検討ください。古物品になります。ご理解の上ご購入ください。商品に関するお問い合わせは、お気軽にコメント欄よりお願い申し上げます。尚店舗販売と併用しておりますので、取り消しをすることがございますご了承くださいませ。発送には再生段ボールを使用しております。●ご購入前にプロフィール欄をご一読くださいませ。●毎週水・土・日・祝はすべての業務をお休みさせていただきます。お急ぎの場合は店舗より発送も可能ですのでお問い合わせください。種類···茶道具