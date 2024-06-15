TXT ボムギュ ウプズ トレカ フォトカ ポスカ セット

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すべて自引きした公式品です。txtボムギュ、ウプズのトレカ、ポスカセットです。自引きしてすぐスリーブに入れた上でファイルで暗所にて保管していたため、初期傷・擦れ以外はないかと思われます。お値段嵩みますがバラ売りも可能です◎セット内容・anan付録ポスカトレカ・gbgbjpトレカ×5・gbgbjpケミトレカ・fightorescapeトレカ・gbgbユニバセット購入特典トレカ・gbgbユニバ予約特典ポスカ×3とぅばトゥバtxtスビンヨンジュンボムギュテヒョンカンテヒュニンカイヒュニン特典ラキドロアクスタアクキーセンイルポスカ