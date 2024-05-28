ブルーハーツ　オリジナルカラオケ２ 【希少・帯付き】

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商品詳細
ブルーハーツのオリジナルカラオケ２です。「2」ので方はあまり見かけないので、貴重だと思います。歌詞カード付きジャケット・盤面共に使用感がありますが、PCには問題なく取り込み・再生ができました。＊自宅保管の使用品ですので、中古品に理解のある方のみ購入の検討をお願いいたします。#ブルーハーツ #カラオケ
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