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ブルーハーツ　オリジナルカラオケ２ 【希少・帯付き】
商品番号 S25649598810
商品名

ブルーハーツ　オリジナルカラオケ２ 【希少・帯付き】
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 3,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルーハーツのオリジナルカラオケ２です。「2」ので方はあまり見かけないので、貴重だと思います。歌詞カード付きジャケット・盤面共に使用感がありますが、PCには問題なく取り込み・再生ができました。＊自宅保管の使用品ですので、中古品に理解のある方のみ購入の検討をお願いいたします。#ブルーハーツ　#カラオケ
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