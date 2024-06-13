【極美品】ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト

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「ニンテンドー3DSLLミント×ホワイト」任天堂定価:￥19440中古品(極美品)・動作確認済み・初期化済み・タッチペン付(美品)・本体既存SDカード付(4GB)・印刷物一式付外箱裏面に記載されてる通りです（写真6枚目）中古品とはなりますが、個人的には比較的綺麗な品物だと思います。数回触った程度です。個人的にですが、傷や汚れはなく、とても綺麗な品物です。あくまで中古品ですので、見落としがある可能性あります。気になる方はご購入をお控えください。画面両方に保護フィルムが貼られています。保護フィルムを剥がしての確認は行っていませんが、本体の画面は購入後直ぐに保護フィルムを付けたため傷は無いものと思われます。気になる方はご購入をお控えください。1度吹き上げはしていますが、指紋が付着している可能性があります。保証書には購入店舗と、日付が載ってあります。生産終了しているので有効では無いと思いますが、お付けしておきます。発送方法は、プチプチで包みその上に袋で包み、ゆうパケットプラスで発送致します。何か気になることがありましたらコメントよろしくお願い致します。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#3DSLL#ミント#ミントホワイト#中古#美品#値下げ