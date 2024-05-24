サンバリア ナチュラルハット

紫外線100%カット、赤外線100%カット、可視光線100%カットの完全遮光ハットです。■表地：ポリエステル100%（裏側：ポリウレタン黒フィルムラミネート）■裏地：ポリエステル100%■重量：約117g■サイズ：・頭回りLサイズ・高さ約10cm・ツバの幅約12cm■ツバ回り：ワイヤーなし■定価：9790円（税込）購入しましたが2回ほどしか使う機会がなく出品いたします。梱包時は折り畳んでの発送になりますのでご了承ください。



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