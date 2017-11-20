西国 三十三ヶ所/西国三十三箇所/霊場集印肉筆掛軸/掛軸/名家伝来/AA-368

【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は、観音様の足元に一ヶ所の小シワあります。その他は表装共に良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 200cm×幅 64cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。



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西国三十三箇所納経軸 – 札所０番店長の時々日記



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