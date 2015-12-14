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日本のブックデザイン 1946-95 田中一光
商品番号 D89214054563
商品名

日本のブックデザイン 1946-95 田中一光
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本のブックデザイン1946-95田中一光ギンザ・グラフィック・ギャラリー10周年企画出版本。出版：大日本印刷1996年・箱付・142ページ中古品になります。破れは有りませんがそれなりの経年劣化は御座います。即購入可です。
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