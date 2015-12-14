日本のブックデザイン 1946-95 田中一光

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商品詳細
日本のブックデザイン1946-95田中一光ギンザ・グラフィック・ギャラリー10周年企画出版本。出版：大日本印刷1996年・箱付・142ページ中古品になります。破れは有りませんがそれなりの経年劣化は御座います。即購入可です。
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日本のブックデザイン1946-95 - 古本買取販売 ハモニカ古書店 建築 ...
田中一光デザインの世界 - 本
Web版特集目録 机上のK.K氏
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