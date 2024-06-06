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SupaBoy SFC スーパーファミコン エディション ポータブルゲーム機
商品番号 X62578699492
商品名

SupaBoy SFC スーパーファミコン エディション ポータブルゲーム機
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 9,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYPERKIN　supaboyスパボーイ　SFCスーパーファミコンカラーになります。数年前に秋葉原のスーパーポテトにて購入しましたが、数回しか使用しておりませんので、箱・本体共に全体的には綺麗だと思います。動作確認は実施済みです。ストラップを紛失してしまっております。また、出品者の主観での状態判断となるので、ご購入前に写真にて商品の汚れ、キズなどの確認をしっかりお願い致します。以上2点を納得された方のみ購入よろしくお願い致します。※ソフトは付いておりません。
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