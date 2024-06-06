【裁断済】胎児診断・管理のABC

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「胎児診断・管理のABC」森巍/森巍/阿部恵美子/野田清史/森公介定価:￥8700裁断済みのため、商品の状態は「全体的に状態が悪い」としております。書き込み等は確認した範囲ではありませんが、あった場合はご容赦ください。以下をご理解いただいた上で、ご購入をお願い致します。・裁断やスキャン作業に伴う傷や折れ等はあるかもしれません。・ページの抜けや入れ替わり等、詳細な確認はできておりません。・素人裁断となりますので、完璧をお求めの方はご遠慮ください・返品はお受けできません。