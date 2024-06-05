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グラディウスⅡ
商品番号 F87847869168
商品名

グラディウスⅡ
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「グラディウスⅡ」※本体が故障しているので動作確認出来ません。※透明の緩衝材がありません。多少取説の折れ等ありますが比較的良好な状態だと思います。◆中古購入品でなく、新品購入した物です。◆全体的にダメージがありますが、良好な状態だと思います。◆NC·NRでお願いいたします。#ゲーム#シューティング#ファミコン#Other
http://narcologia.ru/goods/Taipei301571.html
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