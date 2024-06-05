

グラディウス2



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グラディウスII GOFERの野望 Gradius II (コナミ矩形波倶楽部/アナログ ...



ビックバイパー ゲーム「グラディウスⅡ」版

「グラディウスⅡ」※本体が故障しているので動作確認出来ません。※透明の緩衝材がありません。多少取説の折れ等ありますが比較的良好な状態だと思います。◆中古購入品でなく、新品購入した物です。◆全体的にダメージがありますが、良好な状態だと思います。◆NC·NRでお願いいたします。#ゲーム#シューティング#ファミコン#Other