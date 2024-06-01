Wii HOSPITAL. 6人の医師＋特典DVD付き

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商品詳細
「HOSPITAL.6人の医師」「先着購入特典スペシャルDVD」#アトラス#ゲーム#アクション#Wii#Wii#ホスピタルご覧いただきましてありがとうございます！［匿名配送・送料込みです］［ペットいません・非喫煙者・清掃済］◼︎商品状態⚪︎パッケージ:使用感の少ない非常に良い状態です。⚪︎ソフト:使用感の少ない非常に良い状態です。⚪︎説明書:使用感のほとんど無い未使用に近い状態です。特典DVDもお付け致します。使用感は多少ありますが、全体的に良い状態です。◼︎他にも出品していますので、もしよろしければご覧ください！まとめ買いで送料分値引き致します！#しましまGames#しましまWii
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